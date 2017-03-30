Общество |

Сейм сегодня, 30 марта, концептуально одобрил поправки к закону о защите животных, предусматривающие запрет на использование в цирковых представлениях диких животных. Ранее парламентские комиссии не поддержали эти поправки.

Поправки должны распространяться также на передвижные цирки, которые зарегистрированы в ЕС и могут свободно перемещаться в его границах, и на передвижные цирки из третьих стран. Запрет не будет распространяться на использование в цирковых представлениях домашних и сельскохозяйственных животных.

Законопроектом планируется также уточнить нормы для перенятия директив Европарламента и Евросовета о требованиях защиты животных, используемых в научных целях.

С инициативой запретить использование в цирковых представлениях диких животных в 2015 году выступила Продовольственно-ветеринарная служба.

Использование диких животных в цирковых представлениях запрещено во многих европейских странах. В латвийских цирках дикие животные постоянно не размещены - все используемые в цирковых представлениях в Латвии дикие животные ввозятся передвижными цирками из других стран.

Как сообщалось, в Сейм подано 26 тысяч подписей под петицией "Человечный цирк", предлагающей прекратить использование животных в цирке.

Сейм еще должен рассмотреть эти поправки во втором и третьем чтениях.

Напомним, как уже писал Mixnews, сегодня, 30 марта, защитники животных провели пикет "За человечный цирк" около здания Сейма.