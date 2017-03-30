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Начало объявленной борьбы с так называемыми "сетевыми троллями" у отряда "эльфов" получилось несколько смазанным. Добровольцев, записывавшихся в отряд, быстро вычислили и стали каждого лично троллить в интернете. Автору идеи интернет-"эльфов", бывшему чиновнику МИД Латвии Ингмару Бисениексу пришлось закрыть группу в Facebook, во избежание дальнейшей травли. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom.

"Уже в первый день, в понедельник, к нашей группе стали присоединяться первые добровольцы. Но в публичной группе, открытой для всех, каждый смог увидеть по именам, кто в этой группе состоит. В результате в сети начались издевательства лично над этими людьми. Тогда я решил закрыть эту группу и как-то связываться с этими людьми лично. Если кто-то согласен честно писать публично под своим именем, то пожалуйста. Но мы не можем требовать этого от всех. Поэтому в данный момент наша группа в Facebook пока закрыта", - посетовал Бисениекс.

Напомним, как уже писал Mixnews, в Латвии появилась группа интернет-добровольцев, которые называют себя "отряд эльфов" — в противоположность так называемым "троллям", публикующим в разделах комментариев и соцсетях негативные провокационные заявления, которые выставляют Латвию страной-неудачницей.

По словам Бисениекса, суть эльфов не в том, чтобы в открытую спорить и порицать троллей, а в том, чтобы "нести свет" - публиковать в ответ комментарии, которые "будут повышать уровень знаний" читателя. Эльфы, поясняет автор инициативы, обычные люди с достаточным уровнем образования, разбирающиеся в политике, при этом школьников в группу не берут.