В Риге началось строительство бесплатных автостоянок (5)
Общество | 30 марта 2017 года, 15:35
Департамент сообщения Рижской думы для решения проблем с парковками в городе начал строить бесплатные автостоянки в рижских микрорайонах. Об этом сообщает Рижская дума.
В данный момент началось строительство автостоянок на улицах Малиенас, Лиелвардес и Хипократа. Департамент планирует построить автостоянки на 16 улицах и участках улиц, где будет возможность разместить в целом 1000 транспортных средств.
Таким образом самоуправление планирует разгрузить дворы многоквартирных домов от паркующихся там автомобилей, а также обеспечить возможность удобной посадки/высадки детей возле учебных заведений.
а Я всё думаю, чавой-то танки и бронетранспортёры ездят по железке по кругу и их не разгружают, а теперя понятненько---ИМ просто негде парковаться----молодец Ушаков, подсуетился!---наш девиз----"ДАЁШЬ! танк в каждый двор!"
65
Ответить
причём здесь танки,что за бред вы пишите.(нечем заняться?)
13
Ответить
С нетерпением ждем образования общества защиты бордюров Риги от оккупации Ушаковым. Общество во главе с Зинтарсом, Скуям, Дубравой, Сакдикниексом
2
Ответить
Показать все (5)