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Департамент сообщения Рижской думы для решения проблем с парковками в городе начал строить бесплатные автостоянки в рижских микрорайонах. Об этом сообщает Рижская дума.

В данный момент началось строительство автостоянок на улицах Малиенас, Лиелвардес и Хипократа. Департамент планирует построить автостоянки на 16 улицах и участках улиц, где будет возможность разместить в целом 1000 транспортных средств.

Таким образом самоуправление планирует разгрузить дворы многоквартирных домов от паркующихся там автомобилей, а также обеспечить возможность удобной посадки/высадки детей возле учебных заведений.