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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что Сейм концептуально одобрил поправки к закону о защите животных, предусматривающие запрет на использование в цирковых представлениях диких животных.

Парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс рад результатам голосования.

«Цивилизация созрело для того, чтобы использование животных в цирке больше не было частью нашего развлечения. Спасибо депутатам, которые это поняли!», - пишет он.

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Civilizācija ir gana nobriedusi, lai dzīvnieku izmantošana cirkā vairs nebūtu mūsu izklaides sastāvdaļa. Paldies deputātiem, kas saprata!

— Jānis Iesalnieks