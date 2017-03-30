Twitter: наконец-то Латвия созрела для освобождения животных от цирка
Общество | 30 марта 2017 года, 19:16
Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что Сейм концептуально одобрил поправки к закону о защите животных, предусматривающие запрет на использование в цирковых представлениях диких животных.
Парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс рад результатам голосования.
«Цивилизация созрело для того, чтобы использование животных в цирке больше не было частью нашего развлечения. Спасибо депутатам, которые это поняли!», - пишет он.
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Civilizācija ir gana nobriedusi, lai dzīvnieku izmantošana cirkā vairs nebūtu mūsu izklaides sastāvdaļa. Paldies deputātiem, kas saprata!
— Jānis Iesalnieks