Общество |

В Латвии по-прежнему актуальной проблемой является большое количество людей, живущих за чертой бедности. С таким заявлением сегодня выступил перед депутатами Сейма уполномоченный по правам человека в Латвии Юрис Янсонс.

В своем ежегодном отчете омбудсмен указал, что на сегодняшний день риску обеднения подвергается более 600 000 человек, что составляет почти треть населения.

По словам Янсонса такие показатели свидетельствуют, что государство слишком мало делает для решения данной проблемы.

"Расходы на социальные пособия в Латвии самые низкие в Европейском союзе. Установленные в Латвии пособия находятся ниже прожиточного минимума, что не в состоянии обеспечить человеку достойную жизнь", - заявил омбудсмен.

Депутат от "Согласия" Игорь Пименов дополнил выступление правозащитника. Он указал, что хотя и говорится про историю успеха в новейшей истории Латвии, тем не менее сообщение омбудсмена показывает, что показатель неравномерного распределения денег один из самых больших в ЕС. Он также подчеркнул, что в Латвии один из самых высоких рисков бедности и социальной отчужденности в ЕС.

Также депутат Артусс Кайминьш обратил внимание на некоторые проблемы в стране. "Моя страна - первая в ЕС по числу смертей среди рожениц. В моей стране 17 человек в день умирают, будучи в самом расцвете сил. Они умирают от того, что не могут получить качественное медицинское обслуживание, или они просто не могут дойти до больницы, которой нет", указал политик.

Кайминьш также указал на слишком большую загруженность медиков, а также на то, что, например, в Латгале в светлое время суток нельзя доехать до своего семейного врача и вернуться обратно домой.