Пляж в Майори укрепят песком со дна Лиелупе (1)

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Общество | 30 марта 2017 года, 20:06

В Юрмале, на пляже в Майори, планируется укрепить береговые дюны на протяжении 520 м, на что потребуется 5200 кубометров песка, сообщила представитель самоуправления Зане Лейте.

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Цель работ - уменьшение береговой эрозии и сохранение пляжа. Подобные работы производились и в прошлом году.

При благоприятных погодных условиях укрепление дюн будет закончено до 4 апреля. Песок был получен при расчистке устья Лиелупе.

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Юрмальское самоуправление выполняет и другие работы по уходу за пляжем - рассаживает и обрубает деревья, устанавливает барьеры для задержания песка.

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Комментарии 1
пила42 минуты назад
рассаживает и обрубает деревья!
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