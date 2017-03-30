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В Юрмале, на пляже в Майори, планируется укрепить береговые дюны на протяжении 520 м, на что потребуется 5200 кубометров песка, сообщила представитель самоуправления Зане Лейте.

Цель работ - уменьшение береговой эрозии и сохранение пляжа. Подобные работы производились и в прошлом году.

При благоприятных погодных условиях укрепление дюн будет закончено до 4 апреля. Песок был получен при расчистке устья Лиелупе.

Юрмальское самоуправление выполняет и другие работы по уходу за пляжем - рассаживает и обрубает деревья, устанавливает барьеры для задержания песка.