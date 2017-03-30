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Сегодня над нейтральными водами Балтийского моря, у внешних границ территориальных вод Латвии, зафиксирован самолет вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии (НВС).

30.03. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. An-26 — NBS (@Latvijas_armija) March 30, 2017

Как сообщалось, в прошлом году российские военно-транспортные самолеты и корабли приближались к границам Латвии 209 раз. Это на несколько десятков раз меньше, чем годом ранее.