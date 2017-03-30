У границы Латвии замечен российский военно-транспортный самолет (4)
Общество | 30 марта 2017 года, 20:52
Сегодня над нейтральными водами Балтийского моря, у внешних границ территориальных вод Латвии, зафиксирован самолет вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии (НВС).
30.03. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. An-26— NBS (@Latvijas_armija) March 30, 2017
Как сообщалось, в прошлом году российские военно-транспортные самолеты и корабли приближались к границам Латвии 209 раз. Это на несколько десятков раз меньше, чем годом ранее.
Вай, вай, вай !!! Беру памперсы и чешу просить " войска НАТО " спрятать меня в бомбоубежище или эвакуировать в Россию!!!
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ЭТОТ ФАКТ ПРИВЕЛ МЕНЯ В УЖАС,ЭТУ НОЧЬ ПРОВЕДУ ПОД КРОВАТЬЮ,ВОЗЬМУ С СОБОЙ СПИЧКИ И СОЛЬ.МОЖЕТ ПРОНЕСЕТ.
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ЭТО БЫЛ КАРЛСОН,ОН ЛЕТЕЛ К ОРЕШНИКУ ЗА НОВОЮ МЕТЛОЙ
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