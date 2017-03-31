МИД напоминает, что голосовать на выборах можно будет только в Латвии (1)
Общество | 31 марта 2017 года, 09:26
На предстоящих 3 июня выборах в местные самоуправления в латвийских посольствах и консульствах избирательные участки организованы не будут.
Как сообщает пресс-служба МИД, проживающие за границей граждане Латвии могут голосовать на выборах в местные самоуправления только в том случае, если они задекларировали на его территории свое место жительства, либо владеют там недвижимым имуществом. Собственники для этого в срок до 16 мая должны зарегистрироваться, как избиратель в самоуправлении, на территории которого расположена недвижимость, пишет baltnews.lv.
Голосовать можно только лично на избирательном участке в субботу 3 июня, либо в течение трех предыдущих дней с 31 мая до 2 июня.
Голосуй не голосуй в стране,порядку все равно не будет!Пока такие как Шадурскис Вейдмене и прочие при власти,голосуй не голосуй все равно получишь бублик!Голосовать в стране будет смысл тогда,когда все кто родился на этой земле будут иметь права голоса!Тогда можно будет сказать что в стране честные выборы!Пока этого не произойдет порядку не будет!
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