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Во время реконструкции теплосетей с 20 часов вечера 31 марта до 23 часов вечера 2 апреля ограничат движение для транспортных средств по ул. Кр. Валдемара на участке от ул. Лачплеша до ул. Э. Мелнгайлиса.

Компании, осуществляющие работы, обязаны обеспечить объездной путь, установить дорожные знаки, организовать подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.