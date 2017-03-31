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Явка избирателей на выборы самоуправлений будет аналогичной 2013 году - 40% - 50%, заявил в передаче телеканала LNT "900 секунд" председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.

Это достаточно адекватный показатель, считает он. На выборах самоуправлений явка избирателей ниже, чем на парламентских или на референдуме о государственном языке.

В предыдущих выборах в самоуправления в 2013 году приняли участие 45,99% граждан, обладающих правом голоса. Самая высокая явка была в Риге.