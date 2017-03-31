Цимдарс: явка на выборах самоуправлений составит 40% - 50% (4)
Общество | 31 марта 2017 года, 10:00
Явка избирателей на выборы самоуправлений будет аналогичной 2013 году - 40% - 50%, заявил в передаче телеканала LNT "900 секунд" председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.
Это достаточно адекватный показатель, считает он. На выборах самоуправлений явка избирателей ниже, чем на парламентских или на референдуме о государственном языке.
В предыдущих выборах в самоуправления в 2013 году приняли участие 45,99% граждан, обладающих правом голоса. Самая высокая явка была в Риге.
32%---не больше!Судя по бегству населения из "рая", осталась треть, самых стойких
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Выборы будут посещать так же, как и народные избранники посещают свои заседания.
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Если меньше 50 прцентов придет , Цимдарса гнать сраной метлой . А если останется Ушаков , не знаю что и предложить ...може его Рука ..нет ,не Кремля ,РУКАВИЦИНЫМ объявить и к Кадырову послать, учиться явку обеспечивать.
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