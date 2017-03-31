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Каспар Пориньш недавно обедал в столовой предприятия Talsu Autotransports, где был удивлен низким знанием латышского языка у персонала заведения, пишет nra.lv. Посетитель столовой сфотографировал таблички и поделился ими на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вот перлы латышского языка из столовой Talsu Autotransports в Талси. Главное, что примерно понять можно и вкусно. А правописание в латышском языке, наверное, не так важно", - написал он.

На пост обратили внимание и на предприятии.

"Спасибо наблюдательному Каспару за хорошое знание латышского языка. При следующем посещении столовой угостим водой Mangāli и шоколадным пудингом!", - отметили в компании.

Фото: Kaspars Poriņš