Посетителя столовой в Талси возмутила безграмотность работников (11)

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Общество | 31 марта 2017 года, 10:33

Каспар Пориньш недавно обедал в столовой предприятия Talsu Autotransports, где был удивлен низким знанием латышского языка у персонала заведения, пишет nra.lv. Посетитель столовой сфотографировал таблички и поделился ими на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Вот перлы латышского языка из столовой Talsu Autotransports в Талси. Главное, что примерно понять можно и вкусно. А правописание в латышском языке, наверное, не так важно", - написал он.

На пост обратили внимание и на предприятии.

"Спасибо наблюдательному Каспару за хорошое знание латышского языка. При следующем посещении столовой угостим водой Mangāli и шоколадным пудингом!", - отметили в компании.

Фото: Kaspars Poriņš

Комментарии 11
Я1 час назад
Ну, с другой стороны - на что ещё Латыш может повлиять в своей стране? только на правописание.
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Патриот 1 час назад
Я же говорил, латыши полностью деградированны , из хороших, умных, добролюбивых людей сделали моральных уродов и наплодили дебилов. Латвийское образование во главе дебила Шаа дуркиса сделало своё дело. Это преступник который угрожает национальной безопасности.
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ВОВА1 час назад
Каспар,в Замке Света пообедай и напиши.
Филологов-поваров не готовят в Латвии ,только посудомоек-филологов дли Ирландии и Англии.
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