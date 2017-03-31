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В ходе проверок, проведенных в марте на Рижском центральном рынке, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) изъяла 803 кг фруктов и овощей, в том числе помидоры, паприку, цветную капусту, лимоны, груши, бананы, киви и авокадо, сообщили представители ПВС.

Часть товаров конфисковали, так как невозможно было установить владельцев. В остальных случаях торговцы не смогли предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров.

Изъятые фрукты и овощи передана Рижскому зоопарку для кормления животных.

С приближением нового сезона, когда начнут появляться местные овощи, будет вестись усиленный контроль за торговлей свежими фруктами и овощами – качеством товаров, условиями хранения и информацией о товаре, которую покупателю предоставляет продавец, подчеркивают в ПВС.

В прошлом году в весенне-летний сезон ПВС проверила 2216 торговцев свежими фруктами и овощами. В 15% случаев ПВС выявила нарушения, связанные с указанием страны происхождения товаров.

ПВС призывает покупателей быть требовательными и сообщать о подозрительных случаях по телефону доверия ПВС 67027402.