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В ближайшие три-четыре года в Риге с привлечением средств европейских фондов будет реализован ряд проектов в сфере транспортной инфраструктуры, которые усилят конкурентоспособность многих районов на рынке недвижимости, сказал сегодня на конференции "Как будет развиваться рынок недвижимости в Латвии?" заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс.

Например, завершится четвертая очередь строительства Южного моста, в ходе которой мост соединят с Виенибас гатве и направлением на Елгаву, пояснил он. Это повысит привлекательность прилегающих земельных участков с точки зрения коммерческого использования, сказал Америкс.

Также планируется закончить недостающий участок Восточной магистрали от ул. Иерикю до ул. Виеталвас протяженностью 2,5 км, построить виадук от Саркандаугавы к пр. Виестура, он должен быть готов через 2,5 года. Эти проекты позволят развивать территории Вецмилгрависа и Межапарка.

"В свою очередь обсуждаемый на протяжении многих лет проект Северного коридора с точки зрения ресурсов, имеющихся в распоряжении на текущий момент, реализовывать не стоит - это очень дорого. В связи с этим мы пока отказались от проекта строительства дублера ул. Бривибас по Яунциема гатве до Восточной магистрали", - сказал Америкс.

В настоящее время наибольший интерес инвесторы проявляют к территориям вблизи водоемов, например, Закюсале, району вокруг Агенскалнского залива и другим местам, отметил он.

Также есть интерес к земельным участкам под производственные помещения, а вот интерес к участкам под коммерческую застройку низкий. Америкс отметил, что уменьшился интерес к торговым площадям в центре Риги, арендаторы перебираются в торговые центры. Однако освободившиеся помещения занимают предприятия общественного питания, и с их стороны спрос на свободные площади повышается, что связано с ростом числа туристов.

"В последние годы коммерческие площади все чаще стали приобретать как объект для инвестиций. В покупку таких объектов вложено 300 млн евро. Это объекты денежного потока и инвестиционные фонды проявляют к ним интерес", - добавил Америкс.