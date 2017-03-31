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Сегодня, 31 марта 2017 г. поисковики Bezvests.lv продолжили поиски поиски утонувшего в реке Венте рыбака, сообщается в Facebook организации. Напомним, тело рыбака было найдено поисковиками еще 21 февраля. При помощи специального оборудования было установлено место, где лежат останки под водой, но в тот же день достать их было невозможно.

Операция началась в 9:30 и, по словам главы добровольческой организации Bezvests.lv Александра Фаминского, который руководит поисковыми работами месте, продолжится до позднего вечера.

Из Риги в Парвенту утром прибыла команда добровольцев Bezvests.lv, которая развернула на берегу реки лагерь и спустила моторную лодку на воду.

"Если человека под водой найти не удастся, команда планирует остаться ночевать в палатках на берегу, чтобы наутро поиски продолжить. Эти наши поиски проводятся силами волонтеров. Участвуют дайвер Виталий, доброволец Элина Степиня. В настоящее время доброволец Bezvests.lv Стас спустил на воду свою, привезенную из Риги лодку, другой волонтер - Андрей Чернявский - с помощью подводного поискового оборудования прошел на лодке вдоль берега и точечно проверил возможные участки, где может находиться тело утонувшего рыбака. Пока предварительная проверка не дела результатов. Будем искать челночным способом", - рассказал Александр Фаминский.

Погодные условия помешали ранее задуманным планам. Планировалось использовать в поисках поисковую собаку Джей-Джея, подготовленную специально для поисков на воде, но болезнь кинолога скорректировала все планы. Также планировалось проверить поверхность воды с воздуха - пролететь на параплане, доброволец Гунтис Скроделис был готов выехать, но из-за погодных условий (погода была нелетной) полет на параплане пришлось отменить.

"Все, кто хотел присоединиться к поискам, но не смог этого сделать, может поддержать нас морально и материально. Поездки в Вентспилс для рижан - дело дорогостоящее. Аренда подводного робота, топливо для генератора - все требует затрат. Добровольцы установили палатки и походную кухню. Масса других поисковых расходов. Будем благодарны за любую поддержку!", - сказано на странице организации.

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