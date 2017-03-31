Общество |

В хлебе оказался запечен винт – с этим пришлось столкнуться жителю Латвии Каспару Шталу. О своей находке он рассказал в соцсети Facebook, пишет nra.lv.

«Смотрите, что едите!», - подписал он фотографии.

Пользователь Ева Эшенвалде, между тем, считает данный случай провокацией.

«Простите, но выглядит как фальшивка. Не верю… Не может винт быть так ровно вырезан из ломтика хлеба», - пишет она.

С ней согласна Агнесе Грайксте.

«Вы разве не видите, как аккуратно вырезан этот хлеб? Очевидно, что винт специально вставили в кусок хлеба, чтобы было, о чем поговорить», - пишет она.

Янис Пастарс замечает, что он сам нередко находил в хлебе посторонние предметы.

«Я несколько раз находил всякие твердые предметы в хлебе, в том, который со сливами. Вкусно, конечно, но технические неполадки должны быть устранены», - пишет он.

Фото из Facebook