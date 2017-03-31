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Конец недели ожидается теплым, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии. В последние дни можно было наблюдать постепенное повышение температуры и сегодня, несмотря на то, что на востоке страны выпал снег, на большей части территории страны воздух прогрелся до +4…+9 градусов.

В субботу воздух прогреется до +12…+17°, в свою очередь в воскресенье на большей части территории Латвии температура воздуха составит +13...+18°, единственное в прибрежных районах будет не выше +7…+12°.

Будет дуть умеренный ветер и временами ожидается небольшой дождь, в субботу преимущественно на востоке страны, а в воскресенье на большей части территории.

В начале рабочей недели зона осадков постепенно отступит и первые дни дни недели пройдут без существенных осадков

Максимальная температура воздуха в эти дни составит в среднем +7…+12 градусов, а по ночам будет не выше +2…+5. Только в ночь на вторник, с прояснениями на небе, в западных районах температура воздуха может опуститься ниже ноля.