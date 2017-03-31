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Руководство столицы России Москвы развернуло программу по сносу советских многоквартирных домов, чтобы освободить место для новых жилищных комплексов. Старые советские дома являются проблемой и для Латвии, однако здесь о таких радикальных действиях пока не говорят – строительные инженеры успокаивают, что большинство советских домов могут обеспечивать жителей жильем еще десятки лет. Об этом пишет Latvijas Avīze.

В Латвии все говорят о том, что когда-нибудь придется прибегнуть к таким действиям, но пока советские дома находятся в более ли менее удовлетворительном техническом состоянии и ни один не обрушился, тема сноса не является актуальной. При этом время идет, и некоторые «хрущевки» служат уже около 60 лет, то есть в два раза дольше, чем предусматривалось изначально, отмечает газета.

В Риге после Второй мировой войны первые районы с многоквартирными домами стали строить в конце 50-х годов в Агенскалнских соснах. Жительница дома на улице Кристапа, пенсионерка Екатерина рассказала, что ее дом был построен в 1958-м году, он был одним из первых в этом районе. Женщина живет там с 1970 года. Она не думает, что руководство Риги последует примеру коллег из Москвы.

«Я не верю, что наш дом могут снести, а на его месте построить что-то новое. Думаю, он будет стоять до тех пор, пока не рухнет», - говорит 79-летняя Екатерина, живущая вместе с сынов в двухкомнатной квартире. Она удовлетворена техническим состоянием дома.

«Все можно починить за деньги – только плати», - отмечает она.

Президент Владимир Путин дал поручение о сносе ветхого жилья мэру Москвы Сергею Собянину 21 февраля. Собянин заявил, что соответствующая программа будет завершена в 2017-2018 годах.