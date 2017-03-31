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Средняя температура воздуха в Латвии в ближайшие сто лет может вырасти на три-пять градусов. С таким прогнозом сегодня выступил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет Skaties.lv.

За последние 50 лет уже было констатировано повышение средней температуры, а также увеличение количества осадков, особенно в зимний период.

Как отмечают специалисты, это повлияет почти на все сферы жизни. Центр окружающей среды опубликовал на своей домашней странице анализ изменений климата в Латвии.

«Данная информация может быть полезна для представителей секторов народного и сельского хозяйства. В нашем анализе все можно посмотреть как в виде карты, так и в виде отдельного текста», - рассказал руководитель отдела прогнозов погоды центра Андрис Виксна.