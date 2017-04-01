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С 1 апреля в Латвии для проведения сделок в интернет-банке дополнительно к кодовой карте потребуется еще один идентификационный инструмент.

Для того чтобы аутентификация клиентов банка отвечала требованиям безопасности Европейского союза, с 1 апреля банки должны обеспечить дополнительные меры в области безопасности.

Во многих банках будет возможность использовать карту с кодами, однако, появится дополнительный элемент авторизации - SMS-сообщение на мобильный телефон клиента. В присланном сообщении будет указан уникальный код, который необходимо ввести в интернет-банк. Для этого клиенту необходимо подтвердить в банке номер своего мобильного телефона.

Основной целью изменений является исключение возможности скопировать широко используемые данные кодовой карты.

Отметим, что коммерческие банки начали вводить дополнительные инструменты проверки подлинности пользователей заблаговременно.