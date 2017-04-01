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С сегодняшнего дня в связи с началом весенне-летнего сезона и увеличением автомобильных потоков за въезд в Юрмалу вводится плата в размере 2 евро.

С этого года правило распространяется и на мотоциклистов, платный въезд в город-курорт сохранится до 30 сентября.

Получить пропуск можно будет в пунктах в Приедайне и в Вайвари, оплатив покупку банковской картой, наличными или с помощью мобильного приложения.

Система контроля, между тем, как сообщает Юрмальское самоуправление, будет усилена за счет оборудования для фотофиксации: оборудование при въезде в город транспортного средства будет считывать его регистрационный номер, который самоуправление сличит с базой данных по пропускам. Таким образом муниципальная полиция будет располагать актуальной информации о тех, кто въехал без пропуска, а это нарушение стоит 50 евро – в 25 раз больше, чем сам пропуск.

На протяжении всего года въезд в Юрмалу остается бесплатным для экологичного транспорта – электромобилей. Парковка, за исключением частных автостоянок, является бесплатной для всех.

Плата за въезд на административную территорию Юрмалы введена в 1996 году. В зимний период плата за въезд отменена с осени 2013 года.