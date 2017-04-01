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1 и 2 апреля в Рижском зоосаде проходят Дни птиц. Организаторы приглашают всех желающих не только понаблюдать за животными, но и поучаствовать в познавательных практических мероприятиях.

С 12 до 15 часов у детской площадки зоосада будет открыта традиционная Мастерская дятла. В ней можно смастерить гнездовые домики самой маленькой сове Латвии – воробьиному сычу, и затем развесить их в лесах в рамках мониторинга вида. В мероприятии примут участие исследователи из Общества исследования сов Латвии, которые ответят на вопросы об этих ночных птицах.

Там же в Мастерской дятла с 12 до 15 часов можно будет смастерить скворечники и синичники. Чтобы все детали нашли свое место, на столах будут находиться наглядные пособия, а специалисты зоосада помогут советами. Необходимо учесть, что приобретенный билет не гарантирует комплект деталей для гнездового домика.

Дети с 12 до 15 часов смогут решать кроссворды и разные задачки, предложенные детским журналом Pūcīte.

Из года в год в Мастерской дятла сооружали гнездовые домики для разных птиц и зверей, которым найти естественное дупло становится все сложнее. В этом году в поддержку мониторинга воробьиного сыча изготовим 100 домиков для этой совы. Исследователи из Общества исследования сов Латвии разместят готовые домики в лесах страны и проведут экологические исследования вида.