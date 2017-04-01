В Латвии побит температурный рекод, в воскресенье будет еще теплее (5)

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Общество | 1 апреля 2017 года, 17:12

В субботу в 16 часов температура воздуха в Салдусе составила +18,7 градуса, и это новый температурный рекорд для 1 апреля в истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1978 году и составлял +18,6 градуса.

Во многих регионах Курземе и Земгале температура воздуха сегодня превысила +15 градусов, а на востоке страны воздух прогрелся только до +4..+8 градусов.

В воскресенье в Латвии ожидается до +14..+19 градусов, на морском побережье - +6..+9 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра также могут быть побиты температурные рекорды для 2 апреля.

Комментарии 5
эльфа 6 часов назад
Это результат работы ун заботы правительства и презика о своем лекторате.
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лето 7 часов назад
загарать,купаться
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Svetlana Semenec2 часа назад
Весна. Хорошо-то как. Весна.
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