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В субботу в 16 часов температура воздуха в Салдусе составила +18,7 градуса, и это новый температурный рекорд для 1 апреля в истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1978 году и составлял +18,6 градуса.

Во многих регионах Курземе и Земгале температура воздуха сегодня превысила +15 градусов, а на востоке страны воздух прогрелся только до +4..+8 градусов.

В воскресенье в Латвии ожидается до +14..+19 градусов, на морском побережье - +6..+9 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра также могут быть побиты температурные рекорды для 2 апреля.