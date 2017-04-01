В Латвии побит температурный рекод, завтра будет еще теплее
Общество | 1 апреля 2017 года, 17:12
В субботу в 16 часов температура воздуха в Салдусе составила +18,7 градуса, и это новый температурный рекорд для 1 апреля в истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1978 году и составлял +18,6 градуса.
Во многих регионах Курземе и Земгале температура воздуха сегодня превысила +15 градусов, а на востоке страны воздух прогрелся только до +4..+8 градусов.
В воскресенье в Латвии ожидается до +14..+19 градусов, на морском побережье - +6..+9 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра также могут быть побиты температурные рекорды для 2 апреля.