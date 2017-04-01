В Риге пропала девушка-инвалид 2-й группы
Общество | 1 апреля 2017 года, 18:44
Организация Bezvests.lv сообщает, что вчера около 12 часов дня в Риге пропала 20-летняя Лиене Лоча.
Лиене – инвалид 2-й группы. Девушка вышла из школы, которая находится на улице Славу, 19 и до сих пор не вернулась домой. Обычно она ездит на 15 троллейбусе и 2 или 24 автобусе.
ПРИМЕТЫ: Рост – 1,50 м, крупное телосложение, носит очки и слуховой аппарат на оба уха. Было одета в темно-синие джинсы, белые ботинки, темно-зеленую куртку, на голове – серая шапка с блестками.
Всех, кто видел эту девушку или знает что-либо о ее местонахождении, просят незамедлительно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.
Фото из Facebook