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Организация Bezvests.lv сообщает, что вчера около 12 часов дня в Риге пропала 20-летняя Лиене Лоча.

Лиене – инвалид 2-й группы. Девушка вышла из школы, которая находится на улице Славу, 19 и до сих пор не вернулась домой. Обычно она ездит на 15 троллейбусе и 2 или 24 автобусе.

ПРИМЕТЫ: Рост – 1,50 м, крупное телосложение, носит очки и слуховой аппарат на оба уха. Было одета в темно-синие джинсы, белые ботинки, темно-зеленую куртку, на голове – серая шапка с блестками.

Всех, кто видел эту девушку или знает что-либо о ее местонахождении, просят незамедлительно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.

Фото из Facebook