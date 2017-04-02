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Более половины посетителей развлекательных заведений в Латвии (60%) пробовали какой-либо наркотик. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром профилактики и контроля заболеваний.

Согласно данным опроса, в 57% случаях это была марихуана, в 12% - так называемый спайс, кокаин и амфетамины, а в 10% - экстази и галлюциногенные грибы.

На вопрос, что побудило попробовать наркотики и в какой ситуации это произошло, 40% респондентов ответили, что пробовали их под влиянием друзей или в компании. Второй самой распространенной причиной стал интерес к наркотическим веществам (20%).

Чаще всего наркотики пробовали посещающие развлекательные заведения жители Риги и Валмиеры - соответственно 65% и 57%. В Лиепае этот показатель составил 50%.

Данные исследования также свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотические вещества употребляли 37% опрошенных, а в течение последнего месяца - 19%.