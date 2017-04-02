Для предотвращения ДТП в Латвии просят 14 млн евро (+ОПРОС) (1)
Для реализации плана по повышению безопасности дорожного движения в 2017-2020 гг необходимы 14,17 млн евро. Об этом говорится в плане по повышению безопасности дорожного движения на 2017-2020 годы, подготовленном Министерством сообщения.
5,95 млн евро из необходимой суммы планируется получить из госбюджета, 4,3 млн евро - из дивидендов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), а 3,9 млн евро - из средств обязательного страхования транспортных средств.
Главная цель плана - добиться к 2020 году сокращения числа погибших и пострадавших в ДТП на 50% по сравнению с 2010 годом.
План по повышению безопасности дорожного движения предусматривает четыре направления деятельности - превентивные меры, просвещение и информирование участников дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры, улучшение оснащения спасательных служб и работы системы оповещения о дорожно-транспортных происшествиях.
Данный план 4 апреля планирует рассмотреть правительство.