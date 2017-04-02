Общество |

Для реализации плана по повышению безопасности дорожного движения в 2017-2020 гг необходимы 14,17 млн евро. Об этом говорится в плане по повышению безопасности дорожного движения на 2017-2020 годы, подготовленном Министерством сообщения.

5,95 млн евро из необходимой суммы планируется получить из госбюджета, 4,3 млн евро - из дивидендов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), а 3,9 млн евро - из средств обязательного страхования транспортных средств.

Главная цель плана - добиться к 2020 году сокращения числа погибших и пострадавших в ДТП на 50% по сравнению с 2010 годом.

План по повышению безопасности дорожного движения предусматривает четыре направления деятельности - превентивные меры, просвещение и информирование участников дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры, улучшение оснащения спасательных служб и работы системы оповещения о дорожно-транспортных происшествиях.

Данный план 4 апреля планирует рассмотреть правительство.