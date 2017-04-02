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Более половины населения Латвии (58%) считают местные СМИ политически ангажированными. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного агентством социологических исследований SKDS осенью прошлого года.

58% респондентов согласились с утверждением о том, что латвийские СМИ работают в интересах определенных политических сил. Почти пятая часть опрошенных согласилась с этим полностью, а 39% были скорее согласны, передает радио MIX FM 102,7.

Противоположной точки зрения придерживаются 20% населения. 16% респондентов заявили, что скорее не согласны с мнением о том, что СМИ в Латвии политически ангажированы, а 4% с этим абсолютно не согласны. Еще 21% опрошенных не смог дать конкретного ответа на вопрос.

С начала проведения подобных опросов в 1998 году удельный вес жителей, которые считают, что СМИ в Латвии политически ангажированы, сократился на 12%, а удельный вес людей, придерживающихся противоположного мнения, вырос на 6%.