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Рижская дума начнет предоставлять многоквартирным домам 50% софинансирование на проведение ремонтных работ. Об этом, а также о том, когда грядет реформа и что для этого нужно на своей странице в Facebook сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

Реформа, которую предлагает столичная дума, направлена на то, чтобы помочь всем многоквартирным домам создать сначала товарищества жильцов.

"Наше предложение очень простое — вы живете в многоквартирном доме. Кто обслуживает ваш дом — Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) или частное домоуправление — неважно. Вы создаете товарищество жильцов. При этом дума готова оказать вам максимальную административную поддержку в создании товарищества.

Напомню, что дума последние годы организовывает бесплатные курсы для старших домов, которые окончили уже более 300 рижан. На этих курсах даются юридические и технические основы обслуживания домов.

Далее начинается самое важное. После того, как товарищество создано, Рижская дума представляет вашему дому в течение следующих 4 лет 50% софинансирования на все ремонтные работы, которые вы будет проводить в своем доме — от замены почтовых ящиков до утепления дома. Это значит, что вы сможете благодаря своим накоплениям и думскому софинансированию или провести за 4 года ремонтные работы в два раза дешевле. Или провести в два раза больший объем ремонтных работ", — сообщил Ушаков.

Он также пояснил, чтобы владельцам квартир было проще обеспечить свою часть софинансирования, все квартиры в товариществе жильцов после своего создания получат на два следующих таксационных года скидку по налогу на недвижимость в размере 90%.

Новые правила о скидках по налогу на недвижимость и по софинансированию ремонтов домов будут приняты Рижской думой уже в начале мае. Эти правила будут также относится задним числом и к тем домам, которые ранее создали товарищества.

"За последние годы нам удалось добиться самого главного — финансовой стабильности предприятия. И это, вопреки тому, что по-прежнему около половины обслуживаемых RNP домов имеют отрицательный баланс. Благодаря этому в начале каждого отопительного сезона клиентам RNP несмотря ни на какие долги подключается отопление. Напомню, что в 2009-2010 годах домоуправлениях в таких районах, как, например, Саркандаугава или Вецмилгравис находились на самой грани банкротства.

Кроме этого мы все хорошо помним многочисленные истории с частными домоуправлениями, которые банкротились, обманывая своих клиентов и пропадая со всеми деньгами. А потом десятки многоквартирных домов оказывались зимой без отопления. Финансовая стабильность и социальная ответственность — это очень важно. Но также важно качество оказываемых услуг. И теперь Рижская дума предлагает радикальную реформу, которая будет направлена именно на повышение качества услуг, при чем как со стороны Rīgas namu pārvladnieks, так и со стороны частных домоуправлений", — пишет мэр Риги (пунктуация и орфография автора сохранены - mixnews.lv).