Общество |

На завтра, 4 апреля, намечен визит президента Украины Петра Порошенко в Ригу. В связи с этим группа рижан подала в Рижскую думу заявку на проведение митинга у Посольства Украины в Латвии с 16 до 19 часов.

"Мы приглашаем всех неравнодушных людей 4 апреля с 16:00 до 19:00 прийти к Украинскому посольству и присоединиться к нашему призыву: "Порошенко, останови войну, прекрати убийство детей, женщин, мирного населения независимого Донбасса!" – сказано в обращении, распространенном активистами через социальные сети.

"Президент Украины Петр Порошенко еще в 2014 г. обещал закончить войну на Донбассе в течение двух недель. Вместо этого он вновь и вновь посылает войска на Донбасс. Пока вы читаете эти строки, мощным обстрелам подвергаются пригороды Донецка, Ясиноватая, Авдеевка, Макеевка", - пишут авторы призыва.

Напомним, как уже писал Mixnews, завтра, 4 апреля, в Латвию прибудет с визитом президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко.

В свою очередь, Отдел по связям с общественностью Рижской думы напоминает, что в связи с официальным визитом президента Украины Петра Порошенко 4 апреля по просьбе канцелярии президента Латвии и на основании приказа исполнительного директора Риги государственные флаги будут подняты около структурных подразделений Рижской думы, исполнительных учреждений и предприятий, находящихся в ее подчинении, а также на жилых зданиях, принадлежащих самоуправлению. Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич рекомендует и другим юридическим и физическим лицам поднять флаги на принадлежащей им недвижимости.

Рижская дума также информирует, что во время визита президента Украины в некоторых местах Риги ограничат движение.

Так 4 апреля в Риге будет запрещена остановка и стоянка транспортных средства (кроме оперативного транспорта и транспортных средств со специальными пропусками):

С 7.00 до 13.00 на площади Пилс, на ул. Пилс на участке от Полю гате до площади Пилс, а также на ул. Маза Пилс на участке от Даугавас гате до площади Пилс; с 7.00 до 13.20 на левой стороне булв. Аспазии на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра и на правой стороне булв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу; с 7.00 до 16.30 на правой стороне булв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес; с 7.00 до 14.30 на правой стороне ул. Мейстару на участке от ул. Калькю до ул. Зиргу; с 17.00 до 21.30 на обеих сторонах ул. Калькю (в обоих направлениях) на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

С 10.55 до 11.20 перекроют движение: на перекрестке площади Пилс и ул. Муйтас; на перекрестке площади Пилс и ул. Торня (около Банка Латвии); на перекрестке площади Пилс и ул. Цитаделес.

В случае необходимости ограничат движение пешеходов: с 10.00 до 15.30 на площади Пилс; с 12.30 до 13.15 на площади около памятника Свободы; с 18.30 до 21.30 на Ратушной площади.

С 11.30 до 13.30 в случае необходимости могут закрыть движение водного транспорта по Городскому каналу на участке от пешеходного моста около Национальной оперы до моста через канал около Бастионной горки.