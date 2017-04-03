Рижане намерены встретить Порошенко пикетами (+ОПРОС) (22)

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Общество | 3 апреля 2017 года, 13:19

На завтра, 4 апреля, намечен визит президента Украины Петра Порошенко в Ригу. В связи с этим группа рижан подала в Рижскую думу заявку на проведение митинга у Посольства Украины в Латвии с 16 до 19 часов.

"Мы приглашаем всех неравнодушных людей 4 апреля с 16:00 до 19:00 прийти к Украинскому посольству и присоединиться к нашему призыву: "Порошенко, останови войну, прекрати убийство детей, женщин, мирного населения независимого Донбасса!" – сказано в обращении, распространенном активистами через социальные сети.

"Президент Украины Петр Порошенко еще в 2014 г. обещал закончить войну на Донбассе в течение двух недель. Вместо этого он вновь и вновь посылает войска на Донбасс. Пока вы читаете эти строки, мощным обстрелам подвергаются пригороды Донецка, Ясиноватая, Авдеевка, Макеевка", - пишут авторы призыва.

Напомним, как уже писал Mixnews, завтра, 4 апреля, в Латвию прибудет с визитом президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко.

В свою очередь, Отдел по связям с общественностью Рижской думы напоминает, что в связи с официальным визитом президента Украины Петра Порошенко 4 апреля по просьбе канцелярии президента Латвии и на основании приказа исполнительного директора Риги государственные флаги будут подняты около структурных подразделений Рижской думы, исполнительных учреждений и предприятий, находящихся в ее подчинении, а также на жилых зданиях, принадлежащих самоуправлению. Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич рекомендует и другим юридическим и физическим лицам поднять флаги на принадлежащей им недвижимости.

Рижская дума также информирует, что во время визита президента Украины в некоторых местах Риги ограничат движение.

Так 4 апреля в Риге будет запрещена остановка и стоянка транспортных средства (кроме оперативного транспорта и транспортных средств со специальными пропусками):

С 7.00 до 13.00 на площади Пилс, на ул. Пилс на участке от Полю гате до площади Пилс, а также на ул. Маза Пилс на участке от Даугавас гате до площади Пилс; с 7.00 до 13.20 на левой стороне булв. Аспазии на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра и на правой стороне булв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу; с 7.00 до 16.30 на правой стороне булв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес; с 7.00 до 14.30 на правой стороне ул. Мейстару на участке от ул. Калькю до ул. Зиргу; с 17.00 до 21.30 на обеих сторонах ул. Калькю (в обоих направлениях) на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

С 10.55 до 11.20 перекроют движение: на перекрестке площади Пилс и ул. Муйтас; на перекрестке площади Пилс и ул. Торня (около Банка Латвии); на перекрестке площади Пилс и ул. Цитаделес.

В случае необходимости ограничат движение пешеходов: с 10.00 до 15.30 на площади Пилс; с 12.30 до 13.15 на площади около памятника Свободы; с 18.30 до 21.30 на Ратушной площади.

С 11.30 до 13.30 в случае необходимости могут закрыть движение водного транспорта по Городскому каналу на участке от пешеходного моста около Национальной оперы до моста через канал около Бастионной горки.

Комментарии 22
Мнение1 час назад
Власти запретят подобный митинг. К гадалке неходи... Скажу больше - этого жида встретят с хлебом-салом и в вышиванке. Разумеется споют гимн на мове.
Всё мировое дерьмо в этой недореспублике в почёте.
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Пшёл1 час назад
вон отсюда,мразь и убийца !!!!!
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Патриот 52 минуты назад
Алкаш, братоубийца, просто скот!!! Красную дорожку ему к медотрезвителю на суток так пятнадцать. А нашим чинушам стоило бы подумать с кем лобзаться собирались!!!! Позорище !!!
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