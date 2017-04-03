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Фото/LETA/Austra Helēna Žaggere

С сегодняшнего дня в дизельных поездах можно рассчитываться за проезд платежными картами, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью АО Pasažieru vilciens Эгон Алерс. По его словами, с учетом пожеланий пассажиров может быть рассмотрена возможность введения расчетов при помощи платежных карт и на других рейсах и маршрутах.

Новую услугу перевозчик предлагает в сотрудничестве со Swedbank. Председатель правления Pasažieru vilciens Андрис Лубанс отметил, что достигнутый в прошлом году прирост числа перевезенных пассажиров подтверждает, что повышение качества услуг имеет важное значение, и возможность рассчитаться за поездку при помощи банковских карт, в том числе бесконтактных - следующий шаг в улучшении обслуживания пассажиров.

В свою очередь представитель Swedbank Беата Краузе отметила, что возможность оплатить поездку в общественном транспорте банковской картой очень важна - проведенный недавно опрос показал, что такой возможностью с удовольствием пользовались бы 80% жителей Латвии.