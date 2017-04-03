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Американский врач латышского происхождения Айвар Слуцис, известный патриотическими и националистическими статьями в латышской прессе, скончался 1 марта. Газета Latvijas avīze по этому поводу опубликовала большой некролог, подписанный Vītolu fonds.

Айвар Слуцис родился в Риге в 1938 году, в 1944-м вместе с семьей эмигрировал в Германию, потом - в США. Он получил специальность врача-рентгенолога, работал в клиниках США и Швеции, в 1991 года открыл частную практику. Слуцис был крупным меценатом, так с 2008 года он через Vītolu fonds пожертвовал почти полмиллиона евро, которые были выплачены в виде стипендий на учебу 233 молодым людям.

Но ещё больше доктор Слуцис был известен своими националистическими взглядами. В американских и латвийских изданиях он публиковал оплаченные статьи своего авторства, в которых призывал к деколонизации Латвии, а также жертвовал крупные суммы Национальному объединению.

В частности, он писал, что "негодный русский язык" в Латвии вымирает, призывал Латвию готовиться к войне с Россией, сообщал, что "пропутинский Трамп" крайне опасен для Латвии.

В 2010 году Слуцис оказался в центре скандала - в СМИ попала его переписка с министром иностранных дел Гиртсом Валдисом Кристовскисом. Слуцис, в частности, писал, что "не мог бы лечить русских так же, как латышей". В ответном письме лидер Кристовскис написал: "Согласен с твоей оценкой и видением". В итоге Слуцис был исключен из партии из-за неэтичных и недемократических взглядов.

В свою очередь, также исключенная из-за своих убеждений из "Гражданского союза" Иева Даболиня считает, что "Айвар Слуцис - это латышский Боженька".

"Осенью прошлого года Vītolu fonds рекомендовал наградить Айвара Слуциса Орденом Трех звезд, а также присвоить ему звание "Гордости Латвии". Эта так и не полученная благодарность - долг Латвии человеку, самым горячим желанием которого было отдать все на благо своего отечества - не только деньги, но и свое время, истинную заботу и, самое главное, любовь", - сказано в опубликованном некрологе.