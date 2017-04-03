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Во вторник в Сигулде будет отмечаться годовщина со дня первого полета на воздушном шаре в Латвии.

Мероприятие будет отмечено полетом воздушного шара Vinnijs, который в 1992 году 4 апреля поднялся над Домской площадью в Риге. С тех пор этот день считается началом современной воздухоплавательной истории.

В полете обещали участвовать все члены экипажа 1992 года: капитан-пилот Гунар Дукште, литовский пилот Римвидас Мациулевичус и представитель Агентства гражданской авиации Аустрис Зобенс.

Историческое воссоздание полета будет происходить в воздухоплавательном клубе ALTIUS на воздушном шаре BizMārīte, на котором Гунар Дукште пересек Альпы, преодолев 305 км за 8 часов и 14 минут.

Мероприятия начнутся в Сигулде на праздничной площади в 17:00.