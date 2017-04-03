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Сегодня ночью во многих регионах страны ожидается иней и туман. Температура воздуха опустится до +3..- 3 градусов.

Во вторник синоптики прогнозируют солнечную погоду, местами облачность, без осадков. Около Курземского побережья возможен туман. Днем воздух прогреется до +11..+14 градусов, а в восточных регионах страны столбик термометра не поднимется выше 10 градусов. Будет дуть слабый юго-западный ветер.

В Риге во вторник будет ясная погода, ночью возможен туман. Температура воздуха ночью составит от -2 до +2 градусов тепла, днем - столбик термометра поднимется до + 13 градусов.