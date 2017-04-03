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Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) направило Министерству здравоохранения предложение подготовить заявку на получение финансирования из Европейского социального фонда для повышения квалификации медперсонала в приоритетных сферах: сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, здоровья детей и душевного здоровья.

Как сообщили в ЦАФД, общее доступное финансирование составляет 22,77 млн евро, из них 19,35 млн евро - софинансирование из фондов ЕС, 3,41 млн евро - из госбюджета.

Проект будет реализован на всей территории Латвии, что обеспечит повышение квалификации медперсонала, специалистов социальной сферы и фармацевтов.

Предполагается, что до конца 2023 года курсы обучения пройдут свыше 30 тыс. работников здравоохранения.