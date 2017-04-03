У МИД нет сведений о пострадавших при взрыве в метро Петербурга латвийцах (4)

фото

Общество | 3 апреля 2017 года, 17:37

В распоряжении МИД нет информации о том, что при взрыве в метро Санкт-Петербурга пострадали латвийцы, сообщили в МИД.

МИД поддерживает постоянные контакты с генеральным консульством Латвии в Санкт-Петербурге.

МИД через твиттер призывает латвийцев, находящихся в Санкт-Петербурге, связаться с близкими и сообщить о себе. За необходимой консульской помощью жители Латвии могут обращаться по тел. + 7 (921) 961 62 11 в Санкт-Петербурге или по тел. + 371 26 33 77 11 в Риге.

Как сообщает агентство "Интерфакс", в понедельник около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По официальной информации, в результате происшествия погибли 9 человек, 25 пострадали.

Комментарии 4
Irina Smirnova1 час назад
Да и вашу помощь уже видели
Ответить
Ilona Bartula1 час назад
Связались уже, сообщили
Ответить
Feliks Zapereckis1 час назад
Соболезную
.
Ответить