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В распоряжении МИД нет информации о том, что при взрыве в метро Санкт-Петербурга пострадали латвийцы, сообщили в МИД.

МИД поддерживает постоянные контакты с генеральным консульством Латвии в Санкт-Петербурге.

МИД через твиттер призывает латвийцев, находящихся в Санкт-Петербурге, связаться с близкими и сообщить о себе. За необходимой консульской помощью жители Латвии могут обращаться по тел. + 7 (921) 961 62 11 в Санкт-Петербурге или по тел. + 371 26 33 77 11 в Риге.

Как сообщает агентство "Интерфакс", в понедельник около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По официальной информации, в результате происшествия погибли 9 человек, 25 пострадали.