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Во вторник, 4 апреля, Ригу с официальным визитом посетит президент Украины Петр Порошенко. В связи с этим, ожидаются ограничения движения.

Сегодня в Риге будет запрещена остановка и стоянка транспортных средства (кроме оперативного транспорта и транспортных средств со специальными пропусками):

с 7.00 до 13.00 на площади Пилс, на ул. Пилс на участке от Полю гатве до площади Пилс, а также на ул. Маза Пилс на участке от Даугавас гате до площади Пилс;

с 7.00 до 13.20 на левой стороне булв. Аспазии на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра и на правой стороне булв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу;

с 7.00 до 16.30 на правой стороне булв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес;

с 7.00 до 14.30 на правой стороне ул. Мейстару на участке от ул. Калькю до ул. Зиргу;

с 17.00 до 21.30 на обеих сторонах ул. Калькю (в обоих направлениях) на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

С 10.55 до 11.20 перекроют движение:

на перекрестке площади Пилс и ул. Муйтас;

на перекрестке площади Пилс и ул. Торня (около Банка Латвии);

на перекрестке площади Пилс и ул. Цитаделес.

В случае необходимости ограничат движение пешеходов:

с 10.00 до 15.30 на площади Пилс;

с 12.30 до 13.15 на площади около памятника Свободы;

с 18.30 до 21.30 на Ратушной площади.

С 11.30 до 13.30 в случае необходимости могут закрыть движение водного транспорта по городскому каналу на участке от пешеходного моста около Национальной оперы до моста возле Бастионной горки.

Как сообщается, в связи с визитом президента Украины, группа рижан проведет сегодня митинг у Посольства Украины в Латвии с 16 до 19 часов. Эту информацию подтвердила радиостанции Baltkom один из организаторов митинга.

"Мы приглашаем всех неравнодушных людей 4 апреля с 16:00 до 19:00 прийти к Украинскому посольству и присоединиться к нашему призыву: "Порошенко, останови войну, прекрати убийство детей, женщин, мирного населения независимого Донбасса!" – сказано в обращении, распространенном активистами через социальные сети.

"Президент Украины Петр Порошенко еще в 2014 г. обещал закончить войну на Донбассе в течение двух недель. Вместо этого он вновь и вновь посылает войска на Донбасс. Пока вы читаете эти строки, мощным обстрелам подвергаются пригороды Донецка, Ясиноватая, Авдеевка, Макеевка", - пишут авторы призыва.

Напомним, отдел по связям с общественностью Рижской думы напоминает, что в связи с официальным визитом Петра Порошенко по просьбе канцелярии президента Латвии и на основании приказа исполнительного директора Риги государственные флаги будут подняты около структурных подразделений Рижской думы, исполнительных учреждений и предприятий, находящихся в ее подчинении, а также на жилых зданиях, принадлежащих самоуправлению.

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич рекомендует и другим юридическим и физическим лицам поднять флаги на принадлежащей им недвижимости.