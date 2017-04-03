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Латвийцы приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России. Таким образом жители Латвии выражают соболезнования пострадавшим и родным погибших в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 10 человек, пострадали 47, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия24". До этого Национальный антитеррористический комитет сообщал о девяти погибших, а городские власти - о 22 пострадавших.

По словам Скворцовой, двое из погибших скончались уже в больнице от минно-взрывных ранений и тяжелых ожогов. Министр уточнила, что состояние еще шести пострадавших оценивается как тяжелое.

Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник около 14:40. По свидетельствам очевидцев, он прогремел в вагоне поезда вскоре после того, как он отъехал от станции "Сенная площадь" в сторону "Технологического института".

фото: RIA/LETA