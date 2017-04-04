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Фото/bezvests.lv

20-летняя Лиене Лоча, пропавшая 31 марта 2017 года, к счастью, нашлась живой и здоровой, сообщает организация bezvests.lv на своей страничке в сети Facebook. Сейчас девушка находится в кругу семьи, с ней все в порядке. Оказалось, она отправилась в гости, не предупредив маму.

Мать внезапно пропавшей девушки выражает благодарность всем, кто не остался равнодушным и отозвался на призыв о помощи, делился информацией и интересовался, как идут поиски.

Bezvests.lv также благодарит всех, кто все эти дни звонил, предлагал свою помощь и был готов в любое время дня и ночи отправиться на поиски совершенно незнакомого человека. Спасибо за вашу чуткость, сограждане!