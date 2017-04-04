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Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии призывает не покупать и не использовать пищевые добавки Detoxic, которые предназначаются для выведения из организма паразитов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель отдела надзора за распространением продовольственных продуктов ПВС Татьяна Марченкова.

"Препарат рекламируется на различных интернет-порталах, где некие "эксперты" рассказывают об его эффективности. Это вводит в заблуждение. Все биологически активные добавки к пище должны быть зарегистрированы. Если регистрации нет, то это может свидетельствовать об опасности продукта", - заявила Марченкова.

Чтобы заставить клиента купить товар, на сайтах также приводят ряд "признаков" наличия в организме паразитов. В Латвии продукт рекламируется исследователями несуществующих институтов - Национальным институтом паразитарных болезней и Латвийским институтом науки.

ПВС предупреждает покупателей и рекомендует критически относиться к различным пищевым добавкам, так как большинство из них потенциально опасны.

В 2016 году служба получила 33 жалобы от потребителей на пищевые добавки.