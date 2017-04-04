Зарплата директора airBaltic за прошлый год превысила миллион евро (+ОПРОС) (7)

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Общество | 4 апреля 2017 года, 12:11

Исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс в прошлом году получил зарплату в размере 1,042 млн евро, что на 23,5% больше, чем в 2015 году. Такие данные приводятся в его декларации, поданной Службе государственных доходов.

Помимо зарплаты, других доходов у Гаусса в прошлом году не было. Согласно декларации, руководитель airBaltic в прошлом году за 45 000 евро приобрел автомобиль Mercedes-Benz, произведения искусства на сумму 21 000 евро, автомобиль BMW Carbrio за 20 000 евро, который затем подарил, заплатил 15 000 евро за различные услуги и совершил различные покупки на сумму 20 000 евро и 22 000 евро.

В собственности Гаусса в прошлом году были также автомобиль BMW 2014 года выпуска и автомобиль Tesla 2015 года выпуска. В пользование ему был передан Volkswagen 2015 года выпуска, в собственность - квадрацикл Canam Quard 2009 года выпуска и Mercedes-Benz 2016 года выпуска.

В прошедшем году Гаусс уменьшил свои обязательства на 80 000 евро, и в конце 2016 года они составляли 300 000 евро.

В 2016 году уменьшились наличные накопления руководителя airBaltic. На банковских счетах Гаусса в Германии, Италии, Австрии и Латвии хранилось 163 500 евро, в немецкой компании Ergo Insurance - 88 000 евро.

Согласно декларации, Гауссу принадлежат объекты недвижимости в Германии, Австрии и Италии, 100 долей капитала компании MaGau на сумму 25 000 евро и 100 акций немецкой компании AirBerlin Plc&Co Luftverhrs на сумму 56 евро.

Гаусс занимает должность исполнительного директора airBaltic с ноября 2011 года.

Как сообщалось, airBaltic в прошлом году заработала 1,2 млн евро, что значительно меньше, чем в 2015 году (19,5 млн евро). Оборот авиакомпании составил 286 млн евро, что примерно на 1% больше 2015 года.

Комментарии 7
гражданин1 час назад
Только в бедной Латвии такое возможно,что руководитель госкомпании получает такую неадекватную зарплату(если посмотреть статьи о прошлом месте работы в Malev,зарплата составляла 7500 евро). Кстати в 2011 году указывалось,что зарплата Гаусса составит 19,5 тысячи латов в месяц (234 тыс. в год,грубо 330 тысяч евро) до вычета налогов.И как это в беднейшем государстве,где нет денег ни за что,за 5 лет зарплата выросла на 300%!!! и теперь составляет больше 1 млн евро в год.
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Патриот 30 минут назад
Народ быдло, батраки, будет мычать пока молоко не закончится. Лапти, вилы, лопата, свиньи,- это то чего достигли латыши. Перспективы,- сдохнуть голодной смертью у дверей развалившихся бараков на хуторах. Демократия!
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вова43 минуты назад
Не нашлось умного латыша на такую зарплату ,печально.
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