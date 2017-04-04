Директором Госканцелярии назначен Янис Цитсковскис (1)
Общество | 4 апреля 2017 года, 13:40
Правительство сегодня утвердило прежнего заместителя госсекретаря МВД Яниса Цитсковскиса на должность директора Госканцелярии.
Цитсковскис окончил юридический факультет Латвийского университета, получил степень магистра в области права. Он имеет большой опыт работы в системе госуправления. Как ранее указал премьер-министр Марис Кучинскис, образование, профессиональная квалификация, знания и опыт Цитсковскиса отвечают требованиям, включенным в описание должности директора Госканцелярии.
К обязанностям новый директор Госканцелярии приступит с 7 апреля. Прежний руководитель канцелярии Мартиньш Криевиньш ушел с должности 21 марта.
Ну если закончил латвийский университет, означает одно, Q= - 10, уровень знаний ниже дворника убирающего МГУ аудитории.
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