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Чтобы не допустить участия латвийцев в вооруженных конфликтах за рубежом, правительство сегодня одобрило поправки к закону о национальной безопасности, которые позволяют на основании решения министра внутренних дел не выпускать жителей за пределы страны.

Запретить выезд из Латвии можно гражданину, негражданину, лицу, которому в Латвии присвоен статут лица без гражданства или альтернативный статус, беженцу, если министр внутренних дел принял соответствующее решение.

Министр внутренних дел может принять решение о запрете на выезд из Латвии на срок до одного года, если служба госбезопасности констатировала, что конкретный человек может представлять угрозу для безопасности государства, намеревается участвовать в террористической деятельности или вооруженном конфликте за рубежом.

Решение министра внутренних дел можно оспорить в Верховном суде. Предполагается, что поправки к закону вступят в силу 1 сентября 2017 года.

Принимая во внимание текущую ситуацию с безопасностью, Великобритания, Дания, Германия и Голландия уже внесли изменения в законы, чтобы предотвратить распространение радикализма и экстремизма, поясняют в МВД. Особое внимание уделяется несовершеннолетним лицам, которые не отдают полного отчета своим действиям, когда примыкают к незаконным вооруженным группировкам.

После оценки участия своих граждан в вооруженных конфликтах за рубежом многие страны уже сейчас признают, что такие люди и их действия представляют значительную угрозу безопасности в мире, а также угрожают интересам многих групп населения.