Порошенко в Риге пригрозил России продлением санкций (52)

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Общество | 4 апреля 2017 года, 14:48

На Донбассе с 1 апреля ни одного дня не было соблюдения режима тишины российской стороной. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Латвию. Кроме того, он добавил, что в случае, если Россия не прекратит ведение огня на Донбассе, европейские партнеры готовы продолжить санкции, сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Ни одного дня с 1 апреля соблюдения прекращения огня российской стороной не было, и если Россия не прекратит огонь, европейские партнеры готовы продлить санкции", - сказал Порошенко.

Порошенко также отметил, считает агрессивную политику Российской Федерации общим вызовом для Украины и Латвии.

Комментарии 52
Aleksandra Sivačova1 час назад
А почему в Риге пригрозил? Подставу нам сделать решил!? Вали из нашей страны!!!
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Лёлик1 час назад
Судя по всему , Веёнис его не опохмелил и сразу расстроил , сказал , что денег и самим не хватает...
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Maxim Levchenkov1 час назад
зачем писать об этом клоуне? )
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