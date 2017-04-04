Порошенко в Риге пригрозил России продлением санкций (52)
Общество | 4 апреля 2017 года, 14:48
На Донбассе с 1 апреля ни одного дня не было соблюдения режима тишины российской стороной. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Латвию. Кроме того, он добавил, что в случае, если Россия не прекратит ведение огня на Донбассе, европейские партнеры готовы продолжить санкции, сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
"Ни одного дня с 1 апреля соблюдения прекращения огня российской стороной не было, и если Россия не прекратит огонь, европейские партнеры готовы продлить санкции", - сказал Порошенко.
Порошенко также отметил, считает агрессивную политику Российской Федерации общим вызовом для Украины и Латвии.
А почему в Риге пригрозил? Подставу нам сделать решил!? Вали из нашей страны!!!
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Судя по всему , Веёнис его не опохмелил и сразу расстроил , сказал , что денег и самим не хватает...
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зачем писать об этом клоуне? )
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