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В Рижский зоопарк на прошлой неделе были доставлены 3 тюлененка. Животным требовалась помощь ветеринаров.

"Тюленята еще совсем маленькие. Возраст одного из них мы даже не можем установить, возможно, ему всего несколько дней", - рассказала представитель Рижского зоопарка Лаура Лидака в интервью телеканалу LNT.

Она рассказала, что до праздника Лиго тюленят необходимо откормить до 40 килограммов, тогда их можно выпустить в море, так как у них сильно развит инстинкт выживания в естественной среде. Сейчас тюлени помещены в карантин, их нельзя сталкивать с местными ластоногими. Животные на воле переносят много инфекций, и по словам представителей зоопарка, совместное нахождение с дикими - это прежде всего риск для местных обитателей.

Портал Mixnews подготовил инструкцию на тот случай, если вы найдете на берегу тюлененка.

Если вы нашли тюлененка: ему не надо в воду!