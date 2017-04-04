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Эстонец Артур Рехи опубликовал в Youtube видеоролик, на котором рассказал, что жители Эстонии думают о своих южных соседях - латвийцах. Об этом пишет nra.lv.

Молодой человек поясняет, что в его стране распространены стереотипы о том, что у латвийцев на ногах по шесть пальцев, что в Латвии смешной язык с большим количеством букв "s", а также что в Латвии самый дешевый алкоголь.

Кроме того, по его словам, несмотря на то, что страны Балтии обрели независимость одновременно и развивались примерно одинаково, эстонцы считают свою страну более развитой.

Видео на английском языке.