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5 апреля в Латвию прибудет военная техника 13-го механизированного батальона вооруженных сил Словакии, в том числе боевые машины пехоты "BVP-2", сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Национальные вооруженные силы просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным ограничениям на дорогах, которые могут возникнуть в связи с перемещением военной техники из Гаркалне на Адажскую военную базу.

Как сообщалось, выполняя решение Варшавского саммита НАТО об участии вооруженных сил стран Вышеградской группы в укреплении безопасности Балтийского региона, в Латвию прибудет механизированная пехотная рота вооруженных сил Словакии.