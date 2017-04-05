На Адажскую военную базу прибудет техника словацкой армии (6)
Общество | 5 апреля 2017 года, 07:26
5 апреля в Латвию прибудет военная техника 13-го механизированного батальона вооруженных сил Словакии, в том числе боевые машины пехоты "BVP-2", сообщили в отделе прессы Министерства обороны.
Национальные вооруженные силы просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным ограничениям на дорогах, которые могут возникнуть в связи с перемещением военной техники из Гаркалне на Адажскую военную базу.
Как сообщалось, выполняя решение Варшавского саммита НАТО об участии вооруженных сил стран Вышеградской группы в укреплении безопасности Балтийского региона, в Латвию прибудет механизированная пехотная рота вооруженных сил Словакии.
А словаки то за что приехали умиреть? За отмороженных Латышей, которые собирались с Россией воевать?! Чтобы даже подумать об этом нужно знать каким оружием и какой мощью располагает Россия !!! За несколько суток Россия может стереть с лица земли Европу. НАТО ПОЛНЫЙ НОЛЬ ПРОТИВ её мощи. Прежде чем брякать оружием, надо видеть каким оружием обладает Россия. Ни НАТО ни Европа рядом не стоит. Кроме того какой дурной американец или гейропеец реально возьмёт оружие и пойдёт против Русского десантника. Я на пример даже представить такого не могу. Нет у них Русского духа, и ни когда не будет. Тряпки короче!
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кто ещё не потоптал эту колонию???? Зато сколько пафоса в "день независимости".
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Все эти тухлые армии и представления не имеют за какие "пончики" их погонят в случае "жидкого стула" их хозяев, на убой. Но если предположить себе, что Земля так самоочищается, то возражений не имею.
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