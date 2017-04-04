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Муниципальное предприятие Rīgas meži закончило строительство 310-метрового деревянного настила возле горы на улице Деглава. Дорожка соединила улицы А. Деглава и Лиелвардес.

Таким образом у жителей Плявниеки появился удобный доступ к комплексу спорта и отдыха возле Рижской 84-й средней школы.

Дорожка именно с деревянным покрытием (похожие Rīgas meži установило и обслуживает в природных парках, на болотах, в приморских дюнах и т.д.) выбрана не случайно. Проложить постоянную асфальтовую или брусчатую дорожку в этом месте невозможно из-за запрета на любое строительство в этом месте в течение четырех лет. Дорожка построена из готовых лесоматериалов, которые предоставило хозяйство Norupe.

Уже в первые дни наблюдался интенсивный поток жителей, пожелавших опробовать новую деревянную дорожку, что говорит о том, как долго ждали трассу шириной 2,4 метра, ставшую своеобразным «мостиком», жители двух районов – Пурвциемса и Плявниеки.

Планируется, что на территории возле рекультивированной горы на улице Деглава, где ранее находилась свалка, уже этой весной установят 15 мест для пикника. Со временем территорию дополнят деревьями и кустами. В дополнение к декоративной функции они обеспечат и практическую пользу – создадут укрытие в ветреную погоду и освежающую тень в солнечные и жаркие дни.

Напомним, что в прошлом году на месте бывшей свалки на улице Деглава, между самыми густонаселенными микрорайонами Плявниеки и Пурвциемсом, был разбит крупнейший в столице парк отдыха. Это самый большой в Риге спортивный комплекс под открытым небом не только в Риге, но и в Балтии. Зона для спорта и отдыха сейчас занимает 6 га, а общая площадь созданного в районе улицы Деглава парка – 25 га. Здесь есть хоккейное, баскетбольное и футбольное поля, площадки для катания на роликах и скейтах, а также тренажеры для занятий спортом на открытом воздухе. А также оборудованные раздевалки, ухоженные дорожки, скамейки для отдыха, новое освещение, охрана. Для самых маленьких рижан созданы игровые площадки, которые предусмотрены для детей разных возрастов.

А этой зимой гора, которая достигает в высоту 35 метров, уже была оценена любителями зимних развлечений. Правда, с горы можно было спускаться только тогда, когда был стабильный мороз, чтобы не повредить еще пока тонкий верхний грунтовый слой рекультивированной горки.

Фото: SIA Rīgas meži