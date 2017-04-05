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Муниципальное предприятие Rīgas meži планирует нынешней весной, высадив 1,346 млн саженцев сосны, ели, березы и ольхи, восстановить лес на площади 450 га, сообщил член правления предприятия Эдгар Вайкулис.

Запланированные площадь обновления леса и количество саженцев - самые большие в истории предприятия.

На Гаркалнском участке Гауйского лесничества деревья будут высажены на площади 32,9 га, в Даугавском лесничестве - на 89,3 га, в Тирельском лесничестве на Тирельском участке - на 48,8 га, на Олайнском участке - на 138 га, в Катринском лесничестве - на 42 га.

Больше всего в принадлежащих Рижскому самоуправлению лесах будет высажено саженцев сосны - 934,4 тыс. или 69,4%.

Восстановление леса проводится в основном весной - в апреле и мае, но в зависимости от погодных условий в лесах сухого типа саженцы можно высаживать также осенью.

Rīgas meži ежегодно выращивает в питомнике Norupes до 3 млн саженцев деревьев.