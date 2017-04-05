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С Министерством финансов достигнута договоренность о том, что со следующего года необходимо финансирование для повышения зарплат медиков, сообщила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Анда Чакша.

Конкретных источников финансирования или механизмов, как этого достичь, министр не назвала, потому что пока эти вопросы еще обсуждаются.

"Первый важный шаг по повышению зарплат сделан, а именно, 7 млн евро выделено для зарплат специалистов по родовспоможению, и они ощутят это уже с 1 апреля. Следующий важный шаг ожидается в будущем году, когда необходимо найти 150 млн евро для этих целей", - сказала Чакша.

Напомню, как писал Mixnews, профсоюз хирургов Детской больницы, врачи и акушерки Рижского роддома подали иск в Конституционный суд, оспаривая нормы о продленном нормальном рабочем дне.