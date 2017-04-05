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Заработная плата в государственном управлении должна достичь как минимум 80% от той, что в среднем получают работники частных предприятий, хотя сейчас она вдвое меньше, считает новый директор Госканцелярии Янис Цитсковскис. Об этом он рассказал в интервью телепередаче "900 секунд".

При этом он отметил, что увеличение оплаты труда в структурах государственного управления возможно только через сокращение числа чиновников.

Комментируя начатые реформы своего предшественника Мартиньша Криевиньша, Цитсковскис заявил, что сначала необходимо понять, несут ли в себе смысл масштабные перемены.

Новый руководитель пообещал, что после того, как функциональность существующих учреждений будет оценена, возможно придется говорить об объединении некоторых из них.