Новый глава Госканцелярии планирует повысить зарплаты чиновникам (8)

фото

Общество | 5 апреля 2017 года, 12:36

Заработная плата в государственном управлении должна достичь как минимум 80% от той, что в среднем получают работники частных предприятий, хотя сейчас она вдвое меньше, считает новый директор Госканцелярии Янис Цитсковскис. Об этом он рассказал в интервью телепередаче "900 секунд".

При этом он отметил, что увеличение оплаты труда в структурах государственного управления возможно только через сокращение числа чиновников.

Комментируя начатые реформы своего предшественника Мартиньша Криевиньша, Цитсковскис заявил, что сначала необходимо понять, несут ли в себе смысл масштабные перемены.

Новый руководитель пообещал, что после того, как функциональность существующих учреждений будет оценена, возможно придется говорить об объединении некоторых из них.

Комментарии 8
леший50 минут назад
что-то бл**ть давно не повышали зарплаты ----целых три месяца!!!====нагло-беспринципно и беспредельно чиновечье зверьё!!!
Ответить
Динго31 минуту назад
А повысить пенсии старикам этот лысый не планирует?
Ответить
Патриот 35 минут назад
На нары вас скотов а ни зарплаты. Вы уроды поедьте и посмотрите в глаза детишкам которые живут в детских домах и что они кушают. Как они смотрят вам в в глаза и не потому что вы быки приехали, они просто ждут когда вы из своих вонючих штанов достаньте какую нибудь конфетку, а лучше две. Чтоб вам эти деньги поперёк горла стали. Пора брать оружие в руки, по другому ни кто ни чего не изменит.
Ответить